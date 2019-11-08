«Прощай, мама!» В Одесі парубок скоїв суіцид, залишивши записку

Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що молодий чоловік з міста Одеси скоїв суїцид на одному з будівельних об’єктів міста, залишивши передсмертну записку.

За попередніми даними Інформацію про суїцид підтвердили джерела в регіональному управлінні. Повідомляється, що смертельний випадок стався на вул. Маршала Малиновського.

«Молодої людини вранці виявив виконроб стійки. Він і зателефонував у поліцію. В особистих речах загиблого була знайдена передсмертна записка», — повідомили в поліції.

Зазначимо, перед смертю, хлопець написав записку, в якій вказав свою адресу, а також звернувся до мами. «Прощай, мама! Тіло кремируй, попіл в море», — написав він.