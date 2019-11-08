«Працюють кулемети»: Соцмережі знову повідомляють про обстріл в Донецьку

Місцеві жителі окупованих районів Донецької області, і точніше міста Донецька активно повідомляють інформацію про те, що в місті значно активізувалися бойові дії. Таку інформацію городяни повідомляють на своїх сторінках у соціальних мережах.

Згідно з їх даними, основні обстріли були чутні в районі аеропорту міста Донецька, а також у напрямку Авдіївки та Ясинуватського блокпоста. Вони пишуть: «Донецьк. Вночі були бумки. Вранці бумки в напрямку ЯБП/Авдіївка. Вдень Макіївка. А потім кажуть, що щось гримить під землею». Таким чином, за словами очевидців, в місті працюють кулемети. Ще один автор написав: «Північ Донецька. Вечір. Кулемети дуже агресивно торохтять».

Нагадаємо, раніше вчора ми вже повідомляли, що місцеві жителі окупованих районів Донецької області в своїх акаунтах в соціальних мережах повідомляли, що в черговий раз в околицях тимчасово окупованого терористами Донбасу Донецька активізувалися масштабні бойові дії. За твердженнями очевидців, звуки від вибухів від важких гармат були чутні вночі на півночі міста Донецька.