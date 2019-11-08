Французький журналіст: Макрон заявив, що Україна – це заноза в нозі Європи, яка заважає союзу з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон змінив своє ставлення до РФ і намагається вибудувати з нею діалог, про що свідчить його підтримка відновлення членства російської делегації в ПАРЄ. При цьому Україну він став вважати перешкодою на шляху налагодження відносин Європи з Росією.

Про це в коментарі InfoResist розповіла французька журналістка і письменниця Галина Аккерман.

«Макрон говорить про три можливі сценарії і, по суті справи, він хоче, щоб Росія брала участь у загальній архітектурі європейської безпеки без США. Французький президент пропонує конструктивний діалог з Росією, щоб не штовхати її в обійми Китаю, де вона стане його васалом. На думку Макрона, щоб виставити діалог з Росією, знадобиться 5-10 років. Тобто він все-таки не пропонує негайно кинутися до Росії в обійми. А оскільки це досить великий термін, за цей час, як сказано в одній східній казці, або віслюк помре, або Падишах, або сам Ходжа Насреддін. Тому поки ще критична ситуація не настала», — стверджує Аккерман.

На її думку, Макрон зараз «обеззброєний», оскільки його початкові плани щодо Європи та євроатлантичного співробітництва провалилися.

«Він намагався стати європейським лідером, закликати до більшої інтеграції Європи, і економічної, і політичної, і навіть військової. Але ніхто на це не відгукнувся. Інші європейські країни його не визнали лідером. І головне, що Ангела Меркель його таким лідером не визнала. Потім Макрон паралельно намагався «закорешиться» з Трампом. Але той жодної позиції не поступився, ніякого привілейованого співпраці з Францією і Європою не вийшло», — розповідає письменниця.

Аккерман зазначила, що у Макрона нічого з його «наполеонівських планів» не вийшло і він вирішив спробувати домогтися підтримки у Росії.

«Залишилася тепер тільки Росія. І якщо Макрон стає локомотивом зняття санкцій, то Росія буде на цьому шляху його всіляко заохочувати. Так що це не одиничний заяву, Макрон показує, що, порівняно з періодом дворічної давності, коли він, зокрема, заявив про те, що Russia Today і «Супутник» — це органи пропаганди, а не ЗМІ, стався поворот на 180 градусів», — пояснила письменниця.

За її словами, Макрон заявляв, що Україна – це «така скалка в нозі Європи», яку треба витягти, щоб Європа змогли йти вперед до більш тісного союзу з РФ.

«Справа в тому, що в Україні до влади прийшов новий президент, більш молодий, більш гнучкий, на перший погляд, може бути його можна продавити. Санкції всім заважають, і Росії, і Європі, і вони вже не знають, як ці санкції зняти, щоб не втратити обличчя. Тому, звичайно, існує тиск на Зеленського. Але справжня проблема полягає в тому, що питання Донбасу не можна вирішити. Це як ізраїльсько-палестинська проблема, там можна зробити розведення військ, встановити спільні патрулі, навіть залучити якісь треті країни. Але провести демократичні вибори «ДНР» і «ЛНР» за визначенням не можна», — стверджує Аккерман.

Вона підкреслила, що в ОРДЛО неможливо провести чесні вибори за участю всіх українських партій або з можливістю вести вільну агітацію на окупованих територіях, а невільні вибори — означають початок кінця України, оскільки окупанти отримають голос у парламенті.

«Тому що ці регіони з будь-яким статусом і бандитським урядом отримають свій голос в Раді, а це може ще когось захопити в деяких українських регіонах, наприклад, в Одесі. Тому виборів не буде. Але тоді ніяка формула Штайнмайера, ніякі угоди працювати теж не можуть. Все, чого можна реально досягти, при цьому не здаючи Україну, це замороження конфлікту. Щоб не вбивали людей, кров не пролилася. Але й ситуація в такому випадку не зважитися. Рано чи пізно санкції за Донбас знімуть, коли цей конфлікт стане замороженим і вже не буде активних військових дій. А з Криму санкції не знімуть, але це не буде заважати нормальній торгівлі з усією рештою Росії», — підсумувала Аккерман.