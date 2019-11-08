Помріяли і вистачить: ІКЕА вже не заходить в Україну, завдання помінялися

Політолог Олексій Голобуцький у своєму блозі пише про те, що ще свіжі в пам’яті спогади, як у 2017-му ми раділи, пишалися і вважали значущим досягненням, що до нас в якості інвестора йде всесвітньо відомий бренд ІКЕА. Тоді всі ділилися планами, прогнозували, скільки робочих місць додасться і скільки податків потече в бюджет.

За словами політолога, вологі мрії тепер можна забути і більше про це не згадати. Принаймні до такого висновку можна прийти після повідомлення Львівської облдержадміністрації про те, що ІКЕА вже до нас не йде. Сумну звістку повідомив керівник управління інвестиційної політики Роман Матис. Він делікатно повідомив, що він не каже, що ІКЕА остаточно відмовилися заходити в Україну, просто зараз не час.

«Не відбудеться в цьому. Просто з’явилися інші завдання і український бізнес поки не розглядають як надійного партнера.

Голобуцький пише, в ІКЕА пояснюють, що це у нас трудове законодавство не таке і умови праці не відповідають нормам ІКЕА. Найдивовижніше, що в 2017-18 відповідали, а тепер раптово перестали. Вже скоро можна буде збитися з рахунку, адже йдеться про черговий великому інвесторові, який відмовляється від виробництва в Україні з червня 2019-го.