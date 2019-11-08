У «Голосі» запропонували альтернативи Мінськими угодами

У партії «Голос» заявили, що єдиним ефективним шляхом для України на сьогодні є вихід з Мінських угод і заморожування ситуації для посилення власних позицій.

Заява з’явилася на Facebook-сторінці партії.

У політсилі пояснили, що заява зроблена з усвідомленням того, що Крим і окуповану частину Донбасу не можна розглядати окремо від України, а також те, що зараз не існує шляху повернути території на умовах України. Тому потрібно будувати країну, розвивати економіку і повертати свої землі, коли у нас буде достатньо сил, а міжнародна ситуація буде цьому сприяти.

«Саме тому час визнати реальність і вийти з Мінських угод. При цьому не відходити ні на крок назад: ні на військовому, ні на дипломатичному фронтах. Але всі повинні зрозуміти: повернути Крим і частина Донецької та Луганської областей на наших умовах поки немає можливості

Україна повинна перегрупуватися і зібрати сили, щоб повернути втрачені території і людей, які стали заручниками агресора. Повернути у тому числі ментально», — йдеться в заяві.

У політсилі підкреслили, що війна з Росією не має військового рішення сьогодні, але ми повинні посилювати військову спроможність України і бути готовими переважити в свою користь силове протистояння, якщо раптом воно відбудеться завтра. Створювати стаціонарні військові бази, навести порядок в ротації, інфраструктури та забезпечення армії.

«Завтра все може змінитися, і для цього потрібно докладати зусилля. А щодо санкцій — не треба розповідати нам про їх втрату. Саме виконання Мінських угод веде до зняття. Ми втратимо і санкції, і суверенітет.

Війна з Росією поки що тримає у заручниках мешканців окупованих територій сходу і Криму. Ми дійсно хочемо повернути, але цьому заважають російські танки і російське телебачення. Пропонований російськими «світ» може принести тільки «русский мир» на всю територію України. Ми повинні створити дієвої програми, реальної підтримки тих, хто готовий переїхати і хто вже переїхав. І готуватися до деокупації та реінтеграції в момент, коли це стане можливим», — зазначили в партії.

Також у заяві йдеться, що Україна повинна накачати також і економічні м’язи, адже агресор не поверне нам забезпечених житлом і роботою людей, квітучі сади і разминированные поля.

«У нас попереду дуже багато важкої роботи по відновленню, на яку нам повинно вистачити економічних сил. Для цієї підготовки теж потрібен час. Процвітаюча економіка і заможні громадяни — кращий аргумент правильності нашого шляху. І для наших міжнародних партнерів. І, головне, для наших співвітчизників по обидві сторони лінії розмежування.

Україна повинна вийти з Мінських угод і зосередитися на державних інтересах: зупинитися, навести порядок, зібрати сили і спланувати світ на своїх умовах. І реалізувати цей план з сильної позиції — тоді, коли для цього з’являться реальні можливості. Починати потрібно вже сьогодні», — підсумували в політсилі.