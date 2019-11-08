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«Ліга сміху» Зеленського може переїхати в Росію: стало відомо, навіщо Свєтлаков приїжджав у Київ

08.11.2019

Російський актор Сергій Свєтлаков міг відвідати фінальні зйомки «Ліги сміху» в Києві з метою запрошення українських команд для виступу в Росії.

Про це повідомляє Telegram-канал «Шаурма Зеленського».

«Свєтлаков приїхав, перш за все, щоб набрати українських заробітчан на російський телеканал «СТС»», — зазначає джерело.

Крім того, Свєтлаков і Незлобін, за інформацією ресурсу, провели переговори про участь в «Лізі сміху» російських команд.

Отже, судячи за даними каналу, може плануватися участь у проекті Зеленського команд з Росії, або акторів запросять для зйомок шоу на каналі «СТС» в Москву.

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