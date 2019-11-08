Екс-заступник Коломойського очолив Дніпропетровську облраду

Новим головою Дніпропетровської обласної ради ставши Святослав Олійник.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської облради. Шляхом таємного голосування більшість депутатів розібрали нового голову Дніпропетровської обласної ради.

Голосування відбулося під час XIX сесії Дніпропетровської обласної ради. Кандидатурою на нового голову присутні фракції запропонували Святослава Олійника.

“За” нього проголосував 91 депутат з 93 присутніх. На початку пленарного засідання попередній голова облради Гліб Пригунов, який раніше заявив про відставку, склав свої повноваження. Своєю більшістю депутатський корпус прийняв відставку Пригунова.

“Головним завданням для нас сьогодні є налагодження сумісної та плідної співпраці з обласною державною адміністрацією. Наразі ми маємо так організувати нашу роботу, аби максимально ефективно використовувати кошти бюджету, закінчити призупинені будівництва, реалізувати важливі для області проекти”, – сказав Олійник. Святослав Олійник до цього 4 роки працював в облраді першим заступником. У березні 2014 року Ігор Коломойський на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації призначив Святослава Олійника одним із своїх заступників. Після звільнення Коломойського Олійник також пішов у відставку.