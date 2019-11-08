«90-е не спливають»: Жителі ОРДО змушені продавати свої речі, щоб вижити

У Донецькій області місцеве населення вважає, що в даний час життя в ОРДО навіть гірше, ніж в дев’яності роки. Більш докладно вони повідомляють про це на своїх сторінках у соціальних мережах. Згідно з інформацією, оприлюдненою українцями, які живуть в непідконтрольної Україні частині Донбасу, зараз їх життя знаходиться на такому рівні, що в дев’яності роки було легше прожити.

Згідно словами жителів «ДНР», в 90-ті роки багато хто залишався без заробітної плати, як це є і зараз, проте тоді хоч не було війни. Одна з місцевих мешканок написала: «Мені пощастило пережити всього одну єдину ніч цих жахливих БАХОВ… і можу сказати впевнено, що в дев’яності було краще». У соціальних мережах користувачі також відзначають, що зараз ситуація із затримками виплат настільки велика, що неможливо навіть ніде позичити кошти.

У своїх коментарях до подібного роду постам люди пишуть: «Триматися немає більше сил…», «Бюджетница з планети Шелезяка. Навіть займати вже не в кого!». Ще один з користувачів додав: «Так, а у кого позичати, якщо всі навколо такі ж?».