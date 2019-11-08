«Далі – буде. Слава Україні!» Петро Порошенко записав сильне звернення до українців з-за ПЦУ

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко опублікував на своїй особистій сторінці у «Фейсбук» відеозвернення, в якому подякував Олександрійський Патріархат за визнання Православної Церкви України.

Зокрема, п’ятий президент України зазначив, що Олександрійський Патріархат — це – один із древніх Патріархатів, другий після Вселенського. «Спасибі Олександрійської Церкви Константинопольської Церкви-Матері, Елладської Церкви і всім, хто зробив і робить можливим впевнене становлення Української Церкви», — сказав на камеру Порошенко.

«Незалежна Православна Церква України робиться сильніше і міцніше. Дует Путіна і Кирила не зупинить процесу її визнання усім світовим Православ’ям. Далі – буде. Слава Україні!», — додав Петро Олексійович. «Петро Олексійович!!! Нехай Вам Бог дарує многії літа за мирне небо!!! Спасибі!» «Спасибі Петро Олексійович за те, що ви зробили для України», «Підтримую Вас Петро Олексійович у вашому прагненні зробити Україну вільною і незалежною! Сил і натхнення Вам у вашій справі», «Петро Олексійович! Ви унікальна людина. Спасибі за те, що зробили для України!» «Дякую вам за стійкість, мужність за те, що Ви не здаєтеся. Ви справжній лідер», «Спасибі! Петро Олексійович. Разом ми сила .Разом ми, Україна. Слава Україні», «Велика ваша заслуга, колосальна праця і наполегливість все це зробили можливим», «Чергова заслужена перемога ПЦУ! Слава Богу!», «Спастибо, справжній президент», «Підтримую!», «Браво», «Дуже хороші новини. Спасибі вам», — написали українці в коментарях під відео.

