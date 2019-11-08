Перший заступник Хомчака Ігор Колесник пішов у відставку і отримав 1,8 млн виплат

Перший заступник начальника Генерального штабу Ігор Колесник подав у відставку. Про це повідомляє джерело InfoResist в Генеральному штабі.

Вчора генерал попрощався з особовим складом та подякував за службу.

Раніше генерал-полковник пройшов ВЛК. Згідно з його декларацією, він отримав розрахунок при звільненні (звільнення) у сумі 1 783 366 гривень. Всього за 11 місяців 2019 роки роботи в Генштабі він отримав 752 244 гривень заробітної плати.

Ігор Колесник починав військову службу в Прикарпатському військовому окрузі в 1987 році. З 2012 по 2014 роки він керував 13-м армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ.

З 2014 2015 він командував військами оперативного командування «Північ». У 2015-му став заступником начальника Генштабу Віктора Муженка.

Через рік він був підвищений до першого заступника начальника Генштабу і з тих пір залишався на цій посаді, незважаючи на прихід Руслана Хомчака.

У 2017 році Петро Порошенко дав йому генерал-полковника.