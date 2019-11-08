Трамп готовий показати ще одну стенограму розмови з Зеленським

Мова йде про телефонній розмові з Зеленським, під час якого Трамп привітав його з перемогою на президентських виборах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий опублікувати ще одну стенограму телефонних переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у п’ятницю, 8 листопада, під час бесіди з журналістами на Південній галявині Білого дому перед вильотом в штат Джорджія, передає ТАСС.

Президент США говорив про телефонній розмові з Зеленським, під час якого привітав його з перемогою на президентських виборах.

«Я опублікую його, якщо вони (демократи, почали процедуру імпічменту — ред.) захочуть. Не бачу проблем з цим, але я не люблю це робити, тому що це такий поганий прецедент», — зазначив Трамп.

Тим не менш, за словами глави держави, він «із задоволенням надасть стенограму» дзвінка.

«Тепер їм потрібен мій перший дзвінок (із Зеленським — ред.)», — підкреслив американський лідер, коментуючи слухання в рамках процедури імпічменту, що почалася в контрольованому демократами Палаті представників Конгресу США.

«У мене перед цим (липневим дзвінком — ред.) була (у квітні телефонна — ред.) бесіда з президентом України. Я розумію, що їм це сподобається, і у мене немає проблем з тим, щоб передати його (стенограму — ред.) ним», — додав Трамп.

Про своє бажання опублікувати стенограму цієї телефонної розмови Трамп заявляв наприкінці вересня на прес-конференції в Нью-Йорку за підсумками своєї участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.