У Балтійському морі знайшли партію старовинного алкоголю

Алкоголь переправлявся з Франції до Російської імперії в 1917 році. Шведський пароплав, який перевозив вантаж російському царю Миколі II, був затоплений німецьким підводним човном, так як алкоголь у той час вважався контрабандною продукцією.

Уламки корабля були виявлені в 1999 році, проте довгий час дайвери не могли дістатися до вантажу.

Після кількох років підготовки шведські та ісландські дайвери об’єднали зусилля і підняли з дна близько 600 пляшок коньяку De Haartman & Co і 300 пляшок лікеру Benedictine.

Алкоголь, і особливо коньяк, має історичну цінність знахідки: De Haartman & Co більше не виробляється.

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Публікація від Ocean X Team (@oceanxteam) 25 Окт 2019 в 3:18 PDT

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», нерідко про спиртне можна розповісти історії, які будуть звучати як справжній детектив. Бармени назвали ТОП – 5 захоплюючих історій про алкогольні напої світу.

За матеріалами Delfi.ee

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