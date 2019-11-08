У Балтійському морі знайшли партію старовинного алкоголю

Алкоголь переправлявся з Франції до Російської імперії в 1917 році. Шведський пароплав, який перевозив вантаж російському царю Миколі II, був затоплений німецьким підводним човном, так як алкоголь у той час вважався контрабандною продукцією.
Уламки корабля були виявлені в 1999 році, проте довгий час дайвери не могли дістатися до вантажу.
Після кількох років підготовки шведські та ісландські дайвери об’єднали зусилля і підняли з дна близько 600 пляшок коньяку De Haartman & Co і 300 пляшок лікеру Benedictine.
Алкоголь, і особливо коньяк, має історичну цінність знахідки: De Haartman & Co більше не виробляється.
Подивитися цю публікацію в Instagram
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», нерідко про спиртне можна розповісти історії, які будуть звучати як справжній детектив. Бармени назвали ТОП – 5 захоплюючих історій про алкогольні напої світу.
За матеріалами Delfi.ee
Читайте також:
«Укрньяк» або «дубовик»: в Україні шукають заміну слова «коньяк»
У Китаї знайшли посудину з 2000-річним лікером
При виробництві японського лікеру з шершнів гинуть люди