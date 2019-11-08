Кулика і Луценка в Конгресі США назвали корупціонерами

Генеральний прокурор України пообіцяв депутатам негайно звільнити Костянтина Кулика.

У Конгресі США тривають слухання у справі імпічменту президента Дональда Трампа. Свої свідчення дав Джордж Кент, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії.

Він заявив, що екс-генпрокурор Юрій Луценко хотів помститися колишньому послу США в Україні Марі Йованович. Також Джордж Кент розповів, що до кампанії проти екс-посла активно залучали так званих «порохоботов», свідчить текст показань Кента в Комітеті Палати представників, повідомляє Голос Америки.

За словами Кента, Луценко намагався відсторонити від посади Йованович, передаючи адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джуліані інформацію про неї.

До «корумпованим українцям», в результаті дій яких Марі Йованович було зміщено з посади посла, крім Луценка і колишнього генпрокурора Шокіна, Кент також зарахував прокурора Костянтина Кулика, з яким зустрічався адвокат Трампа Руді Джуліані.

Нагадаємо, 5 листопада в Офісі генерального прокурора України пообіцяли негайно відреагувати на звернення депутатів та громадських організацій щодо Костянтина Кулика.

Депутати вимагають негайного звільнення з Генпрокуратури скандального прокурора Кулика, розповів народний депутат від фракції «Батьківщина» Володимир Кабаченко після зустрічі з генеральним прокурором України Русланом Рябошапкой. За його словами, немає сенсу чекати до нового року і оплачувати перебування Кулика на робочому за рахунок бюджетних коштів. Раніше Кулика підозрювали у незаконному збагаченні, а нещодавно журналісти «Bigus.info» виявили у Кулика пентхаус у центрі Києва, який належить матері дітей Кулика і побудований без дозвільних документів в одному з елітних комплексів столиці.

Крім того, Кулик відомий тим, що не пройшов переатестацію в оновлений прозорий Офіс генпрокурора і нібито пішов на лікарняний. Кулика пов’язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, оскільки він вів раніше справи щодо зловживань при націоналізації «Приватбанку» і екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої. За інформацією Reuters, Кулик неформально вів переговори з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані в обмін на компромат проти демократа Джо Байдена (який є конкурентом Дональда Трампа на президентських виборах в США в 2020 році). Кулик зустрічався з Джуліані влітку в Парижі, пише Reuters. За інформацією видання, скандального прокурора повинні звільнити до кінця цього року.

За словами народного депутата фракції «Слуга народу» Івана Шинкаренко, генеральний прокурор Руслан Рябошапка пообіцяв незабаром відновити справи про незаконне збагачення Костянтина Кулика. «У випадку ігор з лікарняними Кулик буде звільнено до кінця поточного року точно, оскільки з нового 2020 року розпочинає роботу оновлений очищений Офіс генерального прокурора», — розповів Шинкаренко за підсумками зустрічі з Русланом Рябошапкой.

7 листопада під стінами Генеральної прокуратури активісти та громадські організації провели акції протесту і мітинги з вимогою негайно звільнити Костянтина Кулика з Генпрокуратури.