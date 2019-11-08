Суд ООН став на бік України у суперечці з Росією

Суд у Гаазі ухвалив рішення за запереченням РФ щодо юрисдикції щодо Конвенції про протидії фінансуванню тероризму.

Міжнародний суд ООН на засіданні в п’ятницю, 8 листопада, оголосив про рішення відхилити заперечення Росії з питання юрисдикції щодо Конвенції про протидії фінансуванню тероризму в розгляді з Україною, повідомляє ТАСС.

«Суд прийшов до висновку, що заперечення РФ щодо юрисдикції з конвенції про протидії фінансуванню тероризму не можуть бути визнані», — заявив голова суду Абдулкави Юсуф Ахмед.

Як повідомляє Европравда, рішення на користь України підтримали 13 суддів, проти були троє.

Суд ООН виносив рішення по суті скарги Україні, а попереднє — щодо юрисдикції, тобто можливості застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму щодо подій на Донбасі. Також на розгляді перебуває скарга про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Суд відхилив заперечення Росії, яка вимагала від суду закрити справу і стверджувала, що ця конвенція не застосовується щодо її допомогою сепаратистам Донбасу.

Таким чином, в подальшому Суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Крім того, суд ООН відхилив аргументи РФ щодо скарги про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Суд ООН виносив рішення про юрисдикції, тобто про можливості застосування цієї конвенції щодо дискримінації кримських татар і українців у Криму.