Перейменування проспекту в Харкові: чиновника міськради облили зеленкою

Невідомі облили зеленкою представника Харківської міськради після суду про незаконність перейменування проспекту Григоренка.

Після суду про перейменування проспекту Петра Григоренка у Харкові невідомі облили зеленкою заступника директора юридичного департаменту Харківської міськради Костянтина Прокоп’єва. Про це повідомляється в прес-центрі Харківської міськради.

У зв’язку з цим, міськрада вимагає від правоохоронних органів оперативно розслідувати інцидент і притягнути винних до відповідальності.

«За словами Костянтина Прокоп’єва, троє невідомих напали на нього ззаду і облили обличчя зеленкою, яка потрапила йому в око. При цьому він встиг сфотографувати одного з нападників. На даний момент заступник директора департаменту доправили на обстеження в міську клінічну лікарню №14», — повідомляється в прес-службі.