Суд ООН оприлюднив рішення у справі Україна-РФ

Так, рішення суду розміщено на 50 сторінках. Суддя Абдулкави Юсуф Ахмед оголошував рішення більше 55 хвилин.

Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй сьогодні виніс своє рішення за попередніми запереченням, висунутим Російською Федерацією у справі про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Рішення після оголошення було опубліковано на сайті суду.

Так, рішення суду розміщено на 50 сторінках. Суддя Абдулкави Юсуф Ахмед оголошував рішення більше 55 хвилин.

У своєму рішенні, що «є остаточним, безапеляційним і обов’язковим для сторін», як відзначають в інстанції, суд:

— відхилив тринадцятьма голосами проти трьох попереднє заперечення Російської Федерації про те, що Суд не володіє юрисдикцією на підставі пункту 1 статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму;

— тринадцятьма голосами проти трьох прийшов до висновку про те, що на підставі пункту 1 статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму він володіє юрисдикцією для задоволення вимог, висунутих Україною у відповідності з цією Конвенцією;

— відхиляє п’ятнадцятьма голосами проти одного попереднє заперечення Російської Федерації про те, що Суд не володіє юрисдикцією на підставі статті 22 Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

— одноголосно відхиляє попереднє заперечення, висунуте Російською Федерацією щодо прийнятності Заяви України щодо вимог у відповідності з Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

— визнає, п’ятнадцятьма голосами проти одного, що на підставі статті 22 Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації він володіє юрисдикцією для задоволення вимог, висунутих Україною у відповідності з цією Конвенцією, і що заяву щодо цих вимог є прийнятним.