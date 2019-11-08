Під Рівному чоловік убив дружину і покінчив із собою

Чоловік закрився в кімнаті, а дружина намагалася відкрити двері сокирою. В цей момент пролунав постріл.

Під Рівному чоловік убив свою дружину і покінчив із собою. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції.

Як розповіла донька пари, вранці 7 листопада подружжя поїхало з Рівного до села Руда Красна. Жінка не змогла додзвонитися до своїх батьків, і попросила сусіда їх провідати. Чоловік зайшов у будинок і побачив там два скривавлених тіла – у жінки була прострелена голова, а у чоловіка – шия.

Як з’ясувалося, того вечора подружжя посварилося. 54-річний чоловік закрився в кімнаті, а дружина намагалася відкрити двері сокирою. В цей момент пролунав постріл з мисливської гладкоствольної рушниці – куля потрапила 55-річній жінці в голову. Після скоєного чоловік сам вистрілив собі в шию.

Що сталося між подружжям – поки невідомо. Загибла працювала в Рівному, а її чоловік, вийшовши на заслужений відпочинок, проживав у селі.