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Чернігівський «слуга народу»: округи на виборах в області продавалися Давиденком і Халімоном

08.11.2019

Депутат по 206 округу Чернігова від партії «Слуга народу» Антон Поляків напередодні з’єднання їзду партії «Слуга народу» звинуватив керівництво чернігівського обласного осередку в торгівлі округами під час останніх парламентських виборів.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

«Під час парламентських виборів Давиденко (народний депутат по 208 округу, партія «Наш край» — ред) з Халимоном (керівник чернігівського обласного виборчого штабу «Слуги народу», народний депутат по виборчому списку партії – ред.) продавали округу Чернігівської області, а Корнієнко (перший заступник голови фракції СН, що зараз претендує на посаду голови партії) не тільки про це знав, але і прикривав їх. На 208 округ вони поставили технічного кандидата, сина партнера Давиденко агробізнесу, який всю кампанію був не на окрузі, а в Чернігові, і зміг після цього відкрити ресторан. На 210 окрузі вони поставили технічним кандидатом кума Халимона, Пахомова. Який успішно імітував участь у виборах в обмін на обіцянку отримати крісло мера Прилук.

А подигрывал він Приходько, партнеру Давиденко. 209 округ зливали Кодоле, але після переговорів з МХП, Зуба перестали чіпати. 207 округ продали Рибакову, Зуєв йшов у відкритій боротьбі не тільки з Рибаковим але і з облштабом. 205 округ не змогли продати через одіозність Семінського. 206 округ Давиденко продав Микитасю, за інсайдерською інформацією від служби безпеки Микитася, 1.5 мільйона доларів йому завезли до виборів, і стільки ж повинні були завезти після. Але не склалося. В кінці передвиборної кампанії мені безуспішно через посередників пропонували відступні 150тыс.доларів. Облштаб в особі Халимона і Гривко робили все, щоб ми, всі мажоритарники, програли.»

Таку заяву Поляків зробив напередодні з’єднання їзду СН щоб дискредитувати претендента на посаду голови партії Олександра Корнієнка.

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«Володимир Олександрович, такої людини як Корнієнко ви бачите на посту голови партії Слуга Народу? Який буде діяти або брати участь у зливі місцевих виборів?», — звертається чернігівський нардеп до президента.

За неофіційною інформацією Антон Поляків входити в так звану «групу Дубінського» у фракції СН, яка контролюється олігархом Ігорем Коломойським.

Напередодні Поляків також заявивши, що хоче очолити обласну організацію партії «Слуга народу»

 

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