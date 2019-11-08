Чернігівський «слуга народу»: округи на виборах в області продавалися Давиденком і Халімоном

Депутат по 206 округу Чернігова від партії «Слуга народу» Антон Поляків напередодні з’єднання їзду партії «Слуга народу» звинуватив керівництво чернігівського обласного осередку в торгівлі округами під час останніх парламентських виборів.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

«Під час парламентських виборів Давиденко (народний депутат по 208 округу, партія «Наш край» — ред) з Халимоном (керівник чернігівського обласного виборчого штабу «Слуги народу», народний депутат по виборчому списку партії – ред.) продавали округу Чернігівської області, а Корнієнко (перший заступник голови фракції СН, що зараз претендує на посаду голови партії) не тільки про це знав, але і прикривав їх. На 208 округ вони поставили технічного кандидата, сина партнера Давиденко агробізнесу, який всю кампанію був не на окрузі, а в Чернігові, і зміг після цього відкрити ресторан. На 210 окрузі вони поставили технічним кандидатом кума Халимона, Пахомова. Який успішно імітував участь у виборах в обмін на обіцянку отримати крісло мера Прилук.

А подигрывал він Приходько, партнеру Давиденко. 209 округ зливали Кодоле, але після переговорів з МХП, Зуба перестали чіпати. 207 округ продали Рибакову, Зуєв йшов у відкритій боротьбі не тільки з Рибаковим але і з облштабом. 205 округ не змогли продати через одіозність Семінського. 206 округ Давиденко продав Микитасю, за інсайдерською інформацією від служби безпеки Микитася, 1.5 мільйона доларів йому завезли до виборів, і стільки ж повинні були завезти після. Але не склалося. В кінці передвиборної кампанії мені безуспішно через посередників пропонували відступні 150тыс.доларів. Облштаб в особі Халимона і Гривко робили все, щоб ми, всі мажоритарники, програли.»

Таку заяву Поляків зробив напередодні з’єднання їзду СН щоб дискредитувати претендента на посаду голови партії Олександра Корнієнка.

«Володимир Олександрович, такої людини як Корнієнко ви бачите на посту голови партії Слуга Народу? Який буде діяти або брати участь у зливі місцевих виборів?», — звертається чернігівський нардеп до президента.

За неофіційною інформацією Антон Поляків входити в так звану «групу Дубінського» у фракції СН, яка контролюється олігархом Ігорем Коломойським.

Напередодні Поляків також заявивши, що хоче очолити обласну організацію партії «Слуга народу»