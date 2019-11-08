Дубневич вийшов з СІЗО

Підозрюваний у багатомільйонному розкраданні народний депутат Ярослав Дубневич після внесення за нього застави залишив слідчий ізолятор.

Його адвокат Станіслав Пелюк в коментарі «Українській правді»

За словами юриста, це сталося близько 17:00 в п’ятницю.

Він повідомив, що гроші на заставу частково зібрав сам нардеп, а решта допомогли заплатити родичі і знайомі. Хто і яку частку дав, адвокат не уточнив.

Пелюк додав, що замість необхідних 90 були внесені 100 мільйонів гривень застави, оскільки таку суму визначив перший суд. І тепер адвокат збирається забрати зайві 10 млн назад. Для цього він в понеділок, 11 листопада, подасть у Вищий антикорсуд відповідні документи.

За Дубневича ще до оголошення рішення Вищого антикорупційного суду внесли 100 млн гривень застави.