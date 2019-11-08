У США розкрили капсулу з місячним грунтом, що зберігалася майже півстоліття

Капсула діаметром 4 сантиметри була розкрита вченими з Lunar Curation Laboratory в Х’юстоні. У ній зберігався місячний грунт, або реголіт, доставлений на землю астронавтами Джином Сернаном і Харрісоном Шміттом 12 грудня 1972 року. Все це час зразки з капсули зберігалися запечатаними і не перемішувалися.

У капсулі, що отримала номер 73002, міститься 430 грам місячного матеріалу, зібраного у краю кратера Лара. «Сьогодні ми можемо робити вимірювання, які були просто неможливі в часи програми Аполлон», – заявила науковий співробітник NASA Сара Ноубл.

На думку дослідників, аналіз цих зразків максимізує наукову цінність програми «Аполлон» і допоможе новому поколінню науковців удосконалити методики та допомогти майбутнім дослідникам підготуватися до місій на Місяць, які заплановані в 2020-х роках.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

У березні NASA вибрало дев’ять наукових груп для вивчення місячного грунту з використанням новітніх технологій, що включають тривимірну візуалізацію, мас-спектрометрію і микротомию надвисокої роздільної здатності. Розкриття капсули проводилося всередині спеціального наукового скриньки, заповненого сверхчистым сухим азотом.

За період з 1969 по 1972 рік шість експедицій за програмою «Аполлон» доставили на Землю в загальній складності 382 кілограма уламків місячних порід, піску і пилу з шести різних районів супутника нашої планети. В даний час NASA зберігає понад 75% доставлених на Землю з Місяця зразків у незайманому стані. Другий зразок з цієї партії буде надруковано в січні майбутнього року.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», про рішення вперше вивчити місячний грунт, зібраний у рамках останніх місій «Аполлон», NASAзаявило навесні 2019 року. До цього зразки зберігалися в морозильнику.

За матеріалами National Geographic

Читайте також:

У Нью-Йорку виставили на торги місячний ґрунт

У Нідерландах зібрали урожай на місячному та марсіанському ґрунті

Частинки місячного грунту пішли з молотка за $855 000