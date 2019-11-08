В Одеському аеропорту масово скасовують рейси: що відбувається

У п’ятницю, 8 листопада, в міжнародному аеропорту «Одеса» авіакомпанії масово скасовують рейси, змінюють графік вильотів-прильотів з-за туману. Як повідомили в адміністрації аеропорту, серйозний збій у роботі стався у зв’язку зі складними метеоумовами.

Зокрема, скасовано прибуття рейсів: Austrian Airlines з Відня (Австрія), який очікувався у 12:35, два рейси LOT Polish Airlines з Варшави (Польща) на 14:10 та 17:20, Wizz Air з Гданська (Польща) на 14:15, а також — Turkish Airlines з Стамбула (Туреччина), що очікувався в 20:45.

Борт компанії Belavia з Мінська (Білорусь), посадка якого планувалася у 13:40, перенаправлений в інший аеропорт.

Крім того, затримується борт Atlasglobal UA з Стамбула (17:45), приблизно з півторагодинним запізненням прибув літак компанії Ryanair з Берліна, прибуття якого планувалося в 14:50.

Також з Одеси скасовані вильоти у Вену (13:25), Гданськ (14:45), два рейси до Варшави (14:55, 18:05) та Стамбул (21:40). Відомо вже про затримку вильоту в 23:30 на Мінськ.

В адміністрації аеропорту зазначають, що можлива також коригування часу вильоту (прибуття) інших рейсів.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що в Одесі та області на 9 листопада оголосили I рівень небезпеки. Можливий сильний туман.

За даними прес-служби ДСНС в Одеській області, видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Туман також можливий в інших південних областях України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про скасування рейсів 8 листопада в аеропорту «Львів». Збої у графіку пояснили несприятливими погодними умовами та технічними проблемами у ряду авіакомпаній.