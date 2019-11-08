Хто замінить У ятровича: до конкурсу на посаду голови УІНП допустили вісьмох претендентів

Після складання тесту з іноземної мови відсіяли частину кандидатів на посаду голови Українського інституту національної пам’яті. Про це повідомляє «Історична правда»

Список допущених до конкурсу з’єднання явився на сайті НАДС – Національного агенства України з питань державної служби.

Із сімнадцяти зареєстрованих кандидатів вибули (не склали тест або не прийшли на нього) дев’ять ятеро – отже, до конкурсу допущено вісьмох.

Список має такий вигляд:

1. Сергій Борисович Руденко – кандидат культурології, фахівець із музейної справи, доцент Київського національного університету культури та мистецтв.

2. Дмитро Володимирович Решетченко – кандидат історичних наук, до березня 2019 року – начальник відділу Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

3. Тарас Анатолійович Шамайда – громадський діяч, згідно із декларацією – співробітник Управління справами Апарату Верховної Ради, автор «Історичної правди».

4. Яблонський Василь Миколайович – кандидат історичних наук, доцент Національного університету «Києво-Могилянська академія», перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

5. Петро Миколайович Жижиян – редактор сайту «Сьогодні».

6. Євгеній Олександрович Савченко – до звільнення 2019 року – старший майстер лісу державного підприємства «Київський лісгосп».

7. Сергій Федорович Джердж – кандидат політичних наук, голова Української республіканської партії.

8. Антон Едуардович Дробович – кандидат філософських наук, старший викладач Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.