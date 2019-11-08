Українця, який приїхав в гості до Росії, змусили шпигувати для ФСБ

Житель Чернігівської області поплатився за поїздку в гості до родичів в Росію. Під час перебування в РФ українця запримітила російська ФСБ і погрозами змусила працювати на агресора. Повернувшись додому, завербований звернувся в СБУ і зізнався в тому, що трапилося.

З’ясувалося, що ФСБ знадобився свій вивідач в Чернігівській області, який би міг, не викликаючи підозр, ходити біля військових об’єктів, збирати дані про охорону та особовий склад військових частин. Українця змусили підписати письмове зобов’язання про співпрацю, придумали псевдонім і видали завдання. Відзвітувати агент повинен був під час наступних візитів у Росію.

В СБУ уточнили, що житель Чернігівщини не буде покараний, оскільки добровільно розповів про контакт з іноземними спецслужбами. У той же час даний випадок — хороший приклад того, що може загрожувати українцям, які їдуть з поїздкою в РФ. У зоні особливого ризику українські державні чиновники, правоохоронці, військовослужбовці, учасники АТО і ООС, активісти національно-патріотичних організацій.