Ігор Верник екстрено госпіталізований в Москві

Російський актор, продюсер, співак і телеведучий Ігор Верник, який нещодавно потрапив у скандал через сина, екстрено госпіталізований в Москві.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, «швидку» Вернику викликали в МХТ ім. Чехова. Артист сам попросив викликати медиків.

За словами очевидців, Верник скаржився на різкі болі. Крім того, у артиста почала німіти нога.

Лікарі надавали Вернику допомогу протягом години, а після наполягли на негайній госпіталізації.

Від представників 56-річного актора поки коментарів не було. Деякі ЗМІ повідомляють, що Верник лежить в Боткінській лікарні в палаті для знаменитостей.

Передбачається, що болі у актора були остеохондрозу.