Боєць АТО Марків незаконно засуджений до 24 років ув’язнення в Італії – адвокати нацгвардийца

В Італії до 24 років в’язниці засудили українського військовослужбовця, бійці Національної гвардії Віталія Марківа. Суд присяжних Павії визнав його винним в умисному вбивстві італійського журналіста Андреа Роккелли і росіянина Андрія Миронова під Слов’янському в 2014 році.

Захист Марківа не визнає вироку і збирається подавати апеляцію на рішення суду, а Міністерство внутрішніх справ України взяло під свій контроль розслідування факту загибелі Роккелли і Миронова.

У першій частині інтерв’ю поспілкувався з українськими адвокатами засудженого нацгвардийца Олександром Чебаненко та Леонідом Топалом, які нещодавно приєдналися до захисту Марківа і готуються до апеляційного процесу.

– Як ви приєдналися до захисту пана Марківа? Ваші основні завдання, як українських адвокатів?

– А. Ч .: За законом ми не маємо права представляти інтереси Марківа саме в Італії, але ми виконуємо відповідні адвокатські функції в Україні. Тобто, ми є адвокатами пана Віталія Марківа, але наше завдання полягає у взаємодію з відповідними державними органами та їх представниками на території України.

Віталій Марків

Крім того, ми здійснюємо зв’язок з італійськими адвокатами. Як відомо, там є дві основні групи, одна з яких займається кримінальної частиною, друга займається цивільно-правової частиною. Ми з ними постійно на зв’язку і погоджуємо позицію для того, щоб краще захищати інтереси нашого підзахисного.

– Які ваші права на захист Марківа в італійському суді?

– А. Ч .: В Італії ми вправі виступати виключно як експерти з українського права, якщо це дозволено судом. Це нормальна загальноєвропейська практика, якщо є якийсь міжнародний аспект, то адвокати залучаються як на території безпосередньо розгляду справи, так і на території країни, до якої обвинувачений має безпосереднє відношення, тобто, в даному випадку до України.

– Нещодавно заступник глави МВС Антон Геращенко опублікував переклад мотиваційного листа за вироком Маркиву, як ви його оцінюєте?

– А. Ч .: Ми не маємо права давати оцінку рівню підготовки фахівців з італійським правом, чи відповідність його нормам. Ми говоримо про те, що з нашої точки зору порушені права пана Марківа на захист, порушені певні європейські цінності, щодо неупередженості суду, його незалежності, про право людини на доступ до правосуддя та цілий ряд інших.

Звичайно, остаточне рішення за італійським правосуддям, але ми вправі звернути увагу на певні обставини.

– Готується адвокатами додаткова доказова база до тієї, що вже була представлена в суді Павії?

– А. Ч .: У сторони захисту зараз дуже обмежені терміни, вже в 20-х числах листопада ми повинні подати апеляційну скаргу. Але при цьому, згідно чинного італійського законодавства, у строк 15 днів до розгляду справи в апеляційній інстанції ми можемо додавати певні уточнюючі матеріали. Ми працюємо, хоча є певні жорсткі обмеження в поданні нових доказів, свідків.

Віталій Марків

«Радіо Свобода»

Суд майже ніколи не йде на зустріч і не задовольняє прохання на залучення якихось нових свідків або свідоцтв від них. За матеріальним доказам, то тут також є обмеження, але певні можливості є.

Але навіть при наявності тих доказів, які вже є у справі, ми вважаємо, що ми зможемо довести, що був засуджений невинний чоловік, при цьому було порушено ряд норм чинного італійського законодавства, порушені базові права людини, закріплені в чинних міжнародних угодах .

– У своєму рішенні суд спирається тільки на показання свідків, були більш вагомі докази?

– А. Ч.: З нашого боку було надано цілий ряд доказів, але більшість з них не були прийняті судом до уваги. Були докази зі сторони обвинувачення, на які суд також не звернув уваги, чи прийняла рішення про те, що вони не можуть бути долучені до справи.

І з нашої точки зору, саме доказів невинності Марківа судом було відхилено найбільше.

Тому ми будемо працювати над тим, що є у справі, але при цьому ми проводимо певну роботу для того, щоб знайти нові докази на підтримку нашої позиції, або звернути увагу суду, що на ті чи інші докази потрібно подивитися з іншого боку.

– Чи проводилися якісь спільні слідчі дії разом з італійськими правоохоронцями на території України?

– А. Ч.: Певні слідчі дії проводилися, але вони були обмежені тим, що територія, на якій сталася трагедія, була деякий час окупована. І другий момент, це те, що це був лише початок війни, коли влада навіть не знала, що і як робити.

Слідчі дії проводилися, в тому числі, і на місці трагедії. І матеріали справи про це говорять. Але як я розумію, головна претензія з італійської сторони, це те, що не було повного контакту з ними.

Віталій Марків

– Тобто, слідчі дії проводилися тільки з українською стороною?

– А. Ч .: Так, вони просилися приїхати на місце трагедії, але така можливість їм не була надана, і були ще певні обставини, з яких був зроблений висновок, що українська сторона не йде на контакт, не йде на зустріч. Оцінки цього можна давати різні. З нашої точки зору це було не так. Треба мати на увазі, що це було за фактом початком війни, і це теж потрібно враховувати.

Але зараз ми намагаємося зробити максимум, щоб показати те, що проводиться робота з пошуку реальних винних у цьому злочині. І навіть у тому випадку, якщо на час розгляду справи апеляційної інстанції цього не станеться, українські правоохоронці працюють над тим, щоб встановити реальні обставини загибелі двох людей і поранення третього.

Наскільки мені відомо, у жовтні слідство було передано в МВС, і з тих пір досудове розслідування активізувалося. Це ми бачимо по тих матеріалах, які відповідно до закону ми отримуємо.

– Трагедія сталася в травні 2014, а Марківа затримують в Італії в 2017 році. Все це час італійські правоохоронні органи повідомляли про проведення досудового розслідування у відношенні Марківа?

– А. Ч .: Так, деякий час італійська сторона неодноразово зверталася з цього приводу і по дипломатичному напрямі, і через систему правоохоронних органів.

З цього можна було зробити висновок, що певні слідчі дії ведуться, і не тільки українською стороною, але і італійської. Але чому затримали саме в той час, і чому саме Марківа, повинен встановити апеляційний суд.

Тому що до суду першої інстанції у нас багато питань, на які ми не отримали відповіді. Дуже сподіваємося, що це відбудеться в апеляційній інстанції, яка прийме законне і обґрунтоване рішення, і звільнить Марківа як особа, яка жодним чином не пов’язано з цим злочином.

– Якщо апеляційний суд залишить вирок у силі, які є можливості для подальшого оскарження?

– А. Ч .: Згідно з чинним італійським законодавством дана справа, як і в першій, так і в другій інстанції розглядається судом присяжних. Це не зовсім та класична система до якої ми звикли, дивлячись на американські фільми, де в складі присяжних 12 осіб не причетних до судової системи. Тут склад присяжних менше і вони співпрацюють з професійними суддями.

Звичайно, ми сподіваємося на справедливий вирок суду другої інстанції, але, також розглядаємо і той варіант, що апеляційний суд залишить у силі вирок суду першої інстанції. Тоді є Касаційний суд, де справа розглядається тільки професійними суддями, без присяжних.

Віталій Марків

«Радіо Свобода»

Там можливості оскарження ще більш обмежені, але така інстанція є.

Звичайно, є ще Європейський суд з прав людини. Враховуючи, що справа резонансна, і на наш погляд має цілий ряд порушень базових прав і свобод пана Марківа, ми сподіваємося, що ЄСПЛ швидко прийме цю справу до розгляду, адже людина знаходиться у тюрмі маючи такий страшний вирок у 24 роки, тому ми готові і до цього.

– Який вплив матиме рішення ЄСПЛ на італійські суди?

– А. Ч.: Рішення ЄСПЛ є обов’язковим, тому, звичайно, воно повинне бути виконане негайно. У цьому суді приймається не законність або незаконність рішення, він оцінює, чи були порушені базові права і свободи людини при винесенні цього вироку. І ми говоримо про те, що вони були суттєво порушені вже в суді першої інстанції.

– Нещодавно ви зустрічалися з Віталієм, як він себе почуває?

– А. Ч.; І фізично і психологічно він намагається тримати себе в хорошій формі. Впевнений в тому, що суд прийме законне рішення і звільнить його. Був шокований вироком, який виніс суд першої інстанції. Але він сподівається на краще.

– Чи є у Марківа зв’язок із зовнішнім світом?

– А. Ч .: Наскільки нам відомо, він постійно зустрічається з нашим консулом, у адвокатів також постійний доступ до свого підзахисного. Він може зустрічатися з мамою та іншими відвідувачами, але для таких відвідин у нього є обмежений час в місяць.

Крім того, він має право отримувати передачі, продукти харчування, книги тощо. Він постійно читає, навчається, розвивається. Навіть заявив, що хоче бути юристом, коли вийде з в’язниці.

І хоча цей заклад з досить жорстким режимом, він має право на прогулянки, заняття спортом і на вільний час.

– Апеляцію ви повинні подати в 20-х числах листопада, а коли мало відбутися перше засідання суду?

– А. Ч.: Нас орієнтують на лютий-березень. На нашу думку, це звичайно дуже довгий термін, але наші колеги кажуть, що це великий крок назустріч, крім того, вони будуть робити все, щоб максимально прискорити цю дату.

Скільки часу займе сам розгляд справи ми прогнозувати не можемо, на жаль.

– Наскільки важлива медійна підтримка цієї справи?

– А. Ч.: З точки зору адвоката, звичайно, все, що йде на користь клієнта, повинно бути зроблено. І пан Марків, і його рідні, і наша діаспора в Італії, а також пересічні громадяни, держоргани повинні бачити, що є підтримка, що Україна не кидає своїх.

Також потрібно донести те, що відсутність співпраці між країнами у цій справі було виключно непорозумінням, і справжня Україна робить все, щоб своїх громадян, які зі зброєю в руках захищали свою державу, захищають їх так само.

Акція на підтримку Віталія Марківа

Медійна підтримка повинна бути.

Л. Т.: Звичайно, потрібно висвітлювати всі подібні несправедливі вироки, тому що кожен має право на справедливий суд, право захищатися від обвинувачення, і це передбачено Європейською конвенцією з прав людини.

Якщо дивитися з правової точки зору на достатність, допустимість і належність доказів, то ми вважаємо, що вина Віталія Марківа не доведена. Тому що при таких обставинах і умовах, ті події, які вказані в обвинуваченні щодо Марківа, вони взагалі не могли мати місце.

Сам неправосудний вирок, він не вказує про те, що вина Марківа доведена, і таке враження складається, що Віталій став, ну, не козлом відпущення.