Американські фізики зробили метал непотоплюваним

Вчені з Рочестерського університету в США запропонували нову технологію обробки твердої поверхні, яка надає металу супергидрофобные властивості.

Процедуру проводять за допомогою фемтосекундного лазера, який створює на поверхні металу нанорозмірні структури, що захоплюють та утримують повітря. Таким чином, об’єкт виявляється в повітряному міхурі. Він спливає, навіть будучи пошкодженим.

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Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

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Межують з Канадою, Мексикою

Вчені відзначають, що оброблений лазером матеріал не втрачає свої властивості навіть після багаторазових занурень. Його відчували під час двомісячного перебування під водою під вантажем.

Фахівці сподіваються в майбутньому за допомогою даної технології створювати непотоплювані кораблі та інші плавучі об’єкти.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», природа створила ряд твердих субстанцій, які не тонуть у воді, і на перший погляд важко зрозуміти, чому. Наприклад, лід.

За матеріалами «Кореспондент»

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