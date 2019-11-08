ГПУ провела обшуки в Міністерстві юстиції

Генпрокуратура в п’ятницю, 8 листопада, проводить обшуки в Міністерстві юстиції в рамках розслідування фактів незаконних реєстраційних дій. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Департаментом процесуального керівництва з особливо важливих кримінальних проваджень Генеральної прокуратури проводяться процесуальні дії в Міністерстві юстиції України та ДП «Національні інформаційні системи» з метою отримання узагальненої інформації про всі факти несанкціонованого втручання в автоматизовану систему баз даних Єдиних та Державних реєстрів», — сказано в повідомленні.

Слідство вивчає можливі зловживання повноваженнями окремими представниками суб’єктів державної реєстрації при вчиненні реєстраційних дій та посадовими особами Мін’юсту при здійсненні контролю у сфері держреєстрації.

Відзначається, що в ході досудового розслідування ГПУ отримана інформація про численні факти діяльності так званих «чорних реєстраторів» щодо незаконного зняття обтяжень, по переходу прав власності на об’єкти нерухомого та рухомого майна, щодо змін корпоративних прав підприємств.