«Позер» і «ідіот Кремля»: у Польщі ополчилися на Макрона

У Польщі президента Франції Еммануеля Макрона назвали «корисним ідіотом Кремля» і «позером» після його висловлювань про «смерть мозку НАТО».

Такі звинувачення висунув журналіст видання Wpost Якуб Мельник у своїй статті. Її переклад публікує сайт «ИноСМИ».

На його думку, Макрон і сам не збирається допомагати союзникам по Альянсу в критичній ситуації.

«Він сам не збирається нікому допомагати, адже Франції не загрожує військовий напад. Між тим для східного флангу Альянсу, тобто Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Румунії, така загроза цілком реальна», — йдеться в статті.

Автор також стверджує, що Макрон постійно скаржиться на дефіцит в міжнародній політиці, тому йому варто дати шанс «виплакатися на публіці».

«Залишимо, однак, ці скарги Макрона, веде себе, немов позер, якому не вдається грати в міжнародній політиці таку важливу роль, яку йому б хотілося. Як кожен позер він розпускає хвіст, щоб відвернути увагу від власних серйозних недоліків», – написав Мельник.