Дружина Уповноваженого президента з контролю за СБУ Семенченко веде бізнес з близьким до Корбану кримінальним авторитетом Кошляком

Новим Уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України став колишній чиновник спецслужби Роман Семенченко, дружина якого володіє значним майном, зокрема, дев’ятьма земельними ділянками, домом і двома квартирами в Києві.

Про це повідомила журналістка «Слідство.Інфо» Євгена Моторевская.

«Президент нещодавно призначив нового «наглядача» за СБУ. Людини, який від глави держави офіційно контролює роботу спецслужби. Подивилася я на Романа Семенченко. І якось все сумно. Майна на сотні тисяч доларів. І Михайло Кошляк, якого видання LB називало керівником силового блоку групи «Приват», у бізнес-партнерах дружини. Я дуже хотіла запитати у пана Романа навіщо йому квартира в Києві на… 498 квадратів, але він, як справжній офіцер, спочатку призначив зустріч, а потім відмовився від коментарів. Та ще й робив якісь непрозорі натяки на замовний характер. Дивіться наш новий блог і вітайте Андрія Богдана з посиленням впливу ще і на СБУ», — заявила вона.

Семенченко звільнився з СБУ в часи Порошенко. Все життя він працював на держслужбі.

«А ось його дружина — успішна бізнесвумен. Тому, майже все майно, що записано неї. А мова йде про 9 земельних ділянках, маєтку під містом Дніпро, а також 2 квартири у Києві», – зазначила Моторевская.

Також родина володіє двома автомобілями на $400 тис. і кількома водними транспортними засобами.

За даними журналістки, дружина Семенченко веде спільний бізнес з дніпровським бізнесменом Михайлом Кошляком. Він, у свою чергу, був близький до Геннадія Корбана.

«З Кошляком пов’язана не тільки дружина нового наглядача за СБУ, але і сам Роман Семенченко. До недавнього часу він працював в компанії, співвласником якої є дніпровський бізнесмен», — зазначила журналістка.

Семенченко відмовився коментувати по телефону, який саме бізнес у його дружини і що приносить доходи, а також відносини з Кошляком.

censor.net.ua