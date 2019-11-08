Суд заарештував «святошинського стрілка» Олексія Берестецької на 60 діб

8 листопада київський суд обрав міру запобіжного заходу для «святошинського стрілка» Олексія Берестецької, який розстріляв свого сусіда, коли він разом з іншими мешканцями будинку прийшов розбиратися з-за незаконного підключення Берестецької.

Суд залишив його під вартою на 60 діб без права внесення застави. Тобто повністю задовольнив клопотання прокурорів.

Прокуратура просила залишити Берестецької під вартою на 60 діб без права застави. Прокурор сказав, що Берестецький може впливати на свідків, до того ж відмовився від допиту. Крім того, він не надав допомогу потерпілому, не викликав швидку. А в його квартирі знайшли дві одиниці зброї.

Адвокат наполягав, щоб застосували альтернативну захід — заставу. Він вказав, що Берестецький інвалід, хоча, як виявилося довідок, що підтверджують це не було, тільки висновки лікарів.