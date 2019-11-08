«Воювала з Україною!» Маруся Звиробий зганьбила провідну з «1+1» Мосейчук

Волонтер, учасниця ООС на Донбасі Маруся Звиробий заявила, що провідна «Право на владу» на «1+1» Наталія Мосейчук сама фактично воювала проти України.

У своєму Telegram-каналі Звиробий прокоментувала слова Мосейчук в програмі «Право на владу» про те, що критика Зеленського означає війну проти держави.

За словами військовослужбовцем, Мосейчук звинувачує критиків Зеленського в тих діях, які вона сама здійснювала щодо попереднього глави держави Петра Порошенка.

«Я не розумію, чому ви так злякалися? Хіба вона сказала неправду? Пані Мосейчук до дня виборів, 21 квітня, займалася виключно тим, що воювала з власним президентом. І враховуючи те беззаконня, що коїться в нашій державі, ми з вами не можемо заперечити, що вона воювала з власною державою. Совість на хліб не намажеш», — додала Маруся Звиробий.

Відео заяви десантниці ви можете подивитися за наступним посиланням.