Банки готуються до нового зниження курсу долара на наступному тижні

Валютники не змогли зрушити курс долара з місця. За підсумками міжбанківських торів 8 листопада він залишився на вчорашньому рівні — 24,50-24,51 грн/$. Середній готівковий курс американської валюти на продажу людям опустився на 10 копійок, і закріпився в рамках 24,60-24,70 грн/$. Курс купівлі знизився на 5 копійок — до 24,35-24,45 грн/$.

«Безготівковий ринок сьогодні був не дуже об’ємний і активний — звична для п’ятниці історія. Але в принципі торгівля була збалансованою, тому валютні котирування рухалися не дуже істотно», — описав ситуацію начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко.

Обсяг операцій на міжбанку скоротився вчетверо порівняно з учорашнім днем — до $100 млн. Нацбанк намагався купити валюту навіть не малоліквідному ринку, щоб поповнити золотовалютні резерви, проте багато придбати не зміг: взяв менше $10 млн за 24,48 грн/$.

Держбанки, які вчора активно заливали ринок доларом, реалізовуючи валюту НАК «Нафтогаз», сьогодні були практично непомітні. Продавали незначні обсяги. Рівне також поводилися й інші постачальники американської валюти — іноземні покупці гривневих держоблігацій. Викидали на міжбанк дуже скромні обсяги долара. Його головними постачальниками стали українські експортери — саме задавали тон на торгах.

Вітчизняні корпорації більше не притримують валюту. Продають її по мірі надходження, побоюючись подальшого зниження курсу долара.

«Зараз немає сенсу щось притримувати, на валютний ринок активно заходить валюта: і після розміщення єврооблігацій, і під викуп нових випусків гривневих держоблігацій. Нацвалюта постійно зміцнюється, ринок налаштувався на ревальвацію», — пояснив фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Втім, це не означає, що на міжбанку немає попиту на валюту. Сьогодні він відчувався, причому досить серйозно. З покупців виділяли Сітібанк, однак кажуть, що він скупався дуже акуратно, щоб не зіграти на подорожчання долара. Швидше за все, американську валюту купували за заявками іноземців, які отримали від нашого Мінфіну в цю середу погашення за старими випусками держоблігацій. Схоже, частину коштів буде виводитися з України. Скільки саме — ще до кінця незрозуміло.

Поки фінансисти дають досить спокійні прогнози на майбутнє.

«Думаю, що в понеділок міжбанк буде відкриватися в досить широкому діапазоні — 24,45-24,55 грн/$. На торгах не може бути великої активності, оскільки 11 листопада не працюватиме американський фінансовий ринок (у США відзначатимуть День ветеранів), і наші компанії не зможуть відправити валюту. Проте багато що залежатиме від активності покупців нового випуску гривневих облігацій Мінфіну, який буде розміщувати папери 12 листопада. Подивимося, чи будуть вони до нього заздалегідь готуватися — активно продавати долар», — сказав Юрій Гріненко.

Трохи вище виявився курсовий прогноз директора казначейства Банку Кредит Дніпро Олега Курінного — 24,50-24,60 грн/$.

У майбутній вівторок планується розміщення ОВДП на 3,6 млрд грн. Велика частина паперів (на 2,5 млрд грн) з дворічним терміном. Вони можуть зацікавити іноземних покупців, які здатні знову опустити курс долара.