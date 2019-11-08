Рахим Ошакбаев и Иван Кривенко опровергли интимную связь

В кругленькую сумму могли обойтись Рахиму Ошакбаеву его московские секс-каникулы с молодым геем Иваном Кривенко, пишет российская пресса. Получивший известность благодаря своим громким заявлениям в отношении директора центра прикладных исследований «Талап» Рахима Ошакбаева московский тусовщик Иван Кривенко неожиданно опроверг “неверно истолкованное СМИ” предыдущее интервью. Господин Кривенко утверждает, что большинство его заявлений были неправильно интерпретированы.

“Скажем так, был конфликт, сейчас он полностью исчерпан. Те домыслы, которые активно вкладывали мне в уста СМИ – чушь собачья. Будто бы я требовал деньги за интим, которого не было… Перестаньте, посмотрите на меня – имею отличную работу, могу себе позволить отдых в ОАЭ, путешествую, посещаю клубы. Подумайте сами, будет такой человек требовать отступные за интим. Позориться? Нет, конечно. Что же касается сути, да – у меня были отношения с представителем крупного бизнеса из Казахстана и осталась обида, но! Этот человек не имеет ничего общего с Ошакбаевым. По моему мнению, с внешними данными Рахима ему нет смысла платить за отношения, тем более пользоваться эскортом. Еще раз повторюсь – это бред!”, – рассказал журналистам Иван Кривенко.



“Учтите такой вот момент… Иногда я расслабляюсь на выходных, могу выпить чуть больше стандарта, и вот именно в это время мне начал задавать вопросы журналист, который обратился через общих знакомых. Дальше часть слов была вырвана из контекста, а часть выдумана. Как обычно это бывает у желтой прессы. Ну и дальше скандал на две страны. Теперь же я заявляю во всеуслышание, что никаких денег за интим у Рахима Сакеновича Ошакбаева я не требовал. Возвращаться к теме смысла нет! Да и вообще к гей-движениям господин Ошакбаев не имеет ровным счетом ничего общего. Бред все это, высосанная из пальца сенсация! В общем на страницах сайта “ПарниПлюс” я потребовал удалить публикацию, которая полностью искажала мою историю и редакция убрала эти интерпретации на тему”, – резюмирует Иван Кривенко.

Напомним, что ранее Рахим Ошакбаев оказался в эпицентре громкого скандала после обвинений, которые были опубликованы в прессе от имени Ивана Кривенко. Московскому тусовщику нетрадиционной ориентации приписали ряд громогласных заявлений. В частности, речь шла о безудержном секс-драйве Рахима Ошакбаева, жадности казахстанского бизнесмена и попытке скрыть свою бисексуальность.

Сам Рахим Ошакбаев прямо не опровергал интерпретации интервью Ивана Кривенко, появившиеся на страницах желтой прессы. Тем не менее, намекал на манипуляции со стороны изданий и указывал на возможность заказного характера публикаций.