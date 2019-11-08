На Хмельниччині від «вітамінів» раптово помер 4-річна дитина

У Віньковецької районної лікарні Хмельницької області 4-річний хлопчик раптово помер після уколу. Лікарі стверджують, що це була ін’єкція вітамінів.

Як розповіла мама дитини, вони привезли його в медустанову, так як хлопчик скаржився на незначні болі в животі.



Після проведення обстеження нічого критичного не виявили, для профілактики вкололи нібито препарат для поліпшення захисних сил організму. Однак, хлопчик буквально через кілька секунд помер. Його реанімували майже 40 хвилин, але безрезультатно.

«Цей коензим композитум – це такий препарат, набір вітамінів і мінералів. Він йде при ацетономическом синдромі», – пояснив лікар-неонатолог Володимир Галанзовский, який призначив укол.

У той же час, судмедексперти прийшли до висновку, що у хлопчика було гостре запалення бронхів. Медики припустили, що це може бути вірус, тому що тиждень тому щось подібне вбило і 22-річну сусідку сім’ї хлопчика. Дівчина раптово померла від запалення легенів.

Родичі при цьому обурені тим, що лікарі намагаються пов’язати ці дві смерті, і вважають, що так намагаються виправдати свою некомпетентність.

У той же час, місцеві жителі також висувають версію, що обидва отруїлися хімікатами, якими аграрії окроплюють свої угіддя.