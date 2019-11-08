«Нацизм підняв голову!» Втекла в Росію Вітренко оскандалилася відеозверненням

Втекла з України в Росію Наталія Вітренко звинуватила українську владу в тому, що та нібито налаштовує народ ненавидів росіян і «вбиває» минуле СРСР.

Вона представилася членом Прогресивної Соціалістичної партії України, які волею долі опинилися в Москві». Відповідне відеозвернення було опубліковано в Twitter користувача Erich Hartmann.

Його записали перед урочистим маршем на честь 78-ї річниці параду 7 листопада 1941 року.

«Ми заявляємо на весь світ. Нацизм підняв голову в Україні, колаборанти, прислужники Гітлера, вони зараз здійснюють реванш. Вони перейменовують вулиці, опошляють подвиг наших батьків і дідів, вони катів і зрадників – Бандеру, Шухевича, Коновальця, Мельника — роблять героями», – сказала Вітренко.

Решта підтримали її, звинувативши офіційний Київ у злочинах.

Нафталіну колаборанти, на території країни-окупанта, вимагають звільнити Україну від українців. Назад не пускати цю стару лупа. pic.twitter.com/GoCkwxKSvy

— Erich Hartmann (@ErichHa30486963) November 7, 2019