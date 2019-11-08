У Києві іноземець зізнався поліції, що ходить по місту з наркотиками і пістолетом

У Києві поліція затримала чоловіка, у якого знайшли наркотики та зброя. Ним виявився іноземець, він сам розповів правоохоронцям про наявність заборонених речовин і предметів.

Слідчі вилучили у чоловіка речі і завели дві кримінальні справи.

Наряд патрулів побачив іноземця в районі Голосіївського проспекту. Чоловік здався підозрілим — він почав нервувати, коли побачив поліцію. Як тільки правоохоронці попросили документи, він сам розповів про наявність наркотиків і зброї.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські вилучили предмет, схожий на пістолет з ознаками переробки та дев’ять патронів, а також порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на наркотики. Всі предмети були відправлені на слідчу експертизу. Як зазначили в правоохоронних органах, у іноземця немає дозволу на зброю.