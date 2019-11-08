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На админгранице з Кримом затримали 82-річну кримськотатарську диссидентку

08.11.2019

На админгранице з окупованим Кримом ввечері в п’ятницю, 8 листопада, російські прикордонники затримали ветерани національного руху кримських татар, правозахисницю Айше Сеитмуратову.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«На КПВВ «Чаплинка» адміністративного кордону між материковою україною і Кримським півостровом російські окупанти затримали легендарну 82-річну Айше Сеитмуратову, кримську татарку, радянського дисидента, журналіста, історика, ветерани кримськотатарського національного руху», — написав Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

Він також повідомив, що Меджліс кримськотатарського народу вживає заходів для встановлення зв’язку з Айше Сеитмуратовой і надання їй допомоги.

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