Видання The New York Times поміняло фото з картою України без Криму

Видання The New York Times внесло зміни в зображення карти України, де Крим був відділений від території держави.

Суцільна чорна лінія, що відображає кордон, була замінена пунктирною, а Україна на карті було позначено іншим кольором. Американське видання виправило помилку і позначило територію півострова тим же відтінком.

Допущена помилка викликала обурення співробітників посольства України в Сполучених Штатах Америки і вони зажадали її виправити, закликавши не піддаватися пропаганді з боку Росії.