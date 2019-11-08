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Видання The New York Times поміняло фото з картою України без Криму

08.11.2019

Видання The New York Times внесло зміни в зображення карти України, де Крим був відділений від території держави.

Суцільна чорна лінія, що відображає кордон, була замінена пунктирною, а Україна на карті було позначено іншим кольором. Американське видання виправило помилку і позначило територію півострова тим же відтінком.

Допущена помилка викликала обурення співробітників посольства України в Сполучених Штатах Америки і вони зажадали її виправити, закликавши не піддаватися пропаганді з боку Росії.

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