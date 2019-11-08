Нові правила для «евроблях»: як у «Слуги народу» хочуть вирішити проблему з розмитненням

Водіям авто на єврономерах пропонують чергову поблажку. Штрафи до кінця 2019 року хочуть скасувати, а питання з усіма еврорегистрациями вирішити вже до середини 2020 року.

Зміни ініційовані нардепом від “Слуги народу”, тому шанси на позитивне голосування досить високі.

Що запропонували?

У Раді зареєстрували два законопроекти № 2342 і 2345, авторства нардепа від “Слуги” Олексія Ковальова. Вони безпосередньо стосуються автомобілів на еврорегистрации. Так, ідеї включають в себе:

протягом 180 календарних днів з дня набрання чинності законопроекту не враховувати віковий коефіцієнт при розрахунку акцизного збору для автотранспортних засобів (тільки ставку акцизу і обсяг двигуна);

не враховувати екологічний стандарт Євро-5);

призупинити дії підвищувальних коефіцієнтів до ставок акцизу (для авто віком 5-8 років – коефіцієнта 40, старше 8 років – 50);

з 1 січня 2021 року виключення з переліку підакцизних товарів автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів.

Яка ситуація зараз?

Епопея з еврономерами була актуальна весь 2018 рік, зараз же ситуація вщухла. Президент Володимир Зеленський пішов назустріч організації “Авто Євро Сила” (яка представляє інтереси бляхеров) і в Раді був прийнятий окремий закон про відтермінування.

Він вносить 90-денну відстрочку штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів (ввезених з 1 січня 2015 року) на територію України. Жорсткі санкції за порушення правил ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією набрали чинності 22 серпня.

Штраф за перевищення терміну перебування автомобілів з іноземною реєстрацією від 20 до 30 діб склав 85 тис. гривень. При перевищенні строку більше ніж на 30 діб, передбачений штраф 170 тис. гривень або конфіскація.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні термінів тимчасового ввезення — за порушення його від 20 до 30 діб сума штрафу складе 85 тис. гривень. За порушення терміну більш ніж 30 діб, а також у разі втрати або розукомплектування авто – 170 тис. гривень або конфіскацією.

Правда, 4 листопада Державна служба представила свій калькулятор для розмитнення авто, який не подобається багатьом евробляхерам. Розмитнення Opel Astra H 2005 року (яка на одному з сайтів продається за 2,5 тисяч доларів) обійдеться, згідно калькулятору, в 1900 доларів. Це приблизно 70% від вартості авто.

Раніше ж з боку команди президента говорили про те, що вартість розмитнення не повинна перевищувати 15% від ціни за автомобіль.

Думки експертів

Автор проектів законів Олексій Ковальов детально роз’яснює свою задумку за еврономерам. Такі авто можна буде розмитнити без коефіцієнта віку у формулі акцизу.

“Розмитнити автомобілі на єврономерах можна буде з будь-якої країни світу, будь-якого року виробництва, які заїхали в режимі транзит або тимчасове ввезення, починаючи з 2015 року (підпадають під розмитнення ті авто, які прибули в Україну до набрання чинності закону). Штрафів за розмитнення еврономеров не піде, якщо буде сплачено добровільний внесок 8500 гривень. Якщо штраф вже оплачений, то внесок не потрібен”, — підсумував нардеп.

Автоюрист Денис Кониушко вважає, що такий формат загравання з евробляхерами несправедливий. Прийняті закони минулим парламентом діють близько року, багато власників авто заплатили ще за старими розцінками.

“По-перше, приблизно 70% українців вже розмитнили своє авто. Вони заплатили за це гроші за тим акцизів, які були встановлені раніше. Зараз же намагаються знизити планку для тих, хто взагалі відмовився сплачувати митні збори.

Якщо брати з точки зору законодавства, так робити не можна. Є закон, він неідеальний, але давайте все вже за нього заплатять гроші, а потім будемо приводити в норму систему”, — поділився думкою Кониушко.

Експерти також звертають увагу і на бюджет — завдяки грошам евробляхеров він поповнився на 8 мільярдів гривень. Це колосальні суми. Якщо вони істотно знизяться, то Кабінет міністрів буде змушений шукати їм альтернативу.

Віталій Тисячний