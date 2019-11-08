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Гончарук розповів, що сподобалося Джеку Ма в Україні

09.11.2019

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з китайським мільярдером, засновником Alibaba Джеком Ма, і запропонував йому зайнятися експортом українських продуктів в Китай. Про це глава уряду написав у Facebook.

«Каже, що йому у нас дуже сподобалося…Джеку дуже сподобалася українська їжа. Тому домовилися обговорити можливість експорту наших продуктів в Китай», – написав Гончарук.

За словами Гончарука, Ма відзначив значущість сфери електронної комерції за умови розвинутої транспортної системи.

«Поговорили про те, як з допомогою диджитализации сприяти розвитку малого і середнього бізнесу в сфері торгівлі, зокрема, аграрною продукцією», – написав прем’єр.

 
 

 

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