Гончарук розповів, що сподобалося Джеку Ма в Україні

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з китайським мільярдером, засновником Alibaba Джеком Ма, і запропонував йому зайнятися експортом українських продуктів в Китай. Про це глава уряду написав у Facebook.

«Каже, що йому у нас дуже сподобалося…Джеку дуже сподобалася українська їжа. Тому домовилися обговорити можливість експорту наших продуктів в Китай», – написав Гончарук.

За словами Гончарука, Ма відзначив значущість сфери електронної комерції за умови розвинутої транспортної системи.

«Поговорили про те, як з допомогою диджитализации сприяти розвитку малого і середнього бізнесу в сфері торгівлі, зокрема, аграрною продукцією», – написав прем’єр.



