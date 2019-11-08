Порошенко прокоментував перемогу України у суді ООН

Колишній гарант Конституції України Петро Порошенко привітав українську державу в результаті недавнього рішення Світового Суду ООН у справі «України проти Російської Федерації».

Зокрема, на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» колишній президент вельми високо оцінив рішення міжнародного Суду Організації об’єднаних націй у Гаазі.

У своєму пості в соціальній мережі лідер «Європейської Солідарності» зазначив: «Незважаючи на всі маніпуляції і фейки з боку Москви, своєї аргументованою позицією українська держава переконала Високий Суд продовжити розгляд справи. Рішення суду ще раз доводить, що увага міжнародної спільноти прикута до російської агресії, ні питання Донбасу, ні питання Криму не закриті, а постійне членство в РБ ООН не є індульгенцією від відповідальності».

В цей же час колишній президент продовжив: «За минулі п’ять років ми пройшли довгий і складний шлях доведення істини. Ми довели, що сила права могутніше, ніж право сили. Але ще не мало роботи попереду, а сам шлях до остаточної перемоги буде непростим. Важливо не послаблювати тиск, боротися за перемогу, не йти ні на які компроміси з агресором, який прагне будь-якою ціною уникнути відповідальності і нав’язати світ на своїх умовах. Сподіваюся, що українське керівництво продовжить боротьбу і забезпечить залучення Росії до міжнародної відповідальності!».