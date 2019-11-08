«Розчавило легкі»: у Києві в страшному ДТП загинула 21-річна дівчина

У Києві В Голосіївському районі на вул. Заболотного 8 листопада у страшному ДТП загинула 21-річна дівчина.

Вона була за кермом автомобіля Skoda, який зіткнувся з вантажівкою DAF, передає «Київ Оперативний».

Зазначається, що обставини аварії встановлюються.

За словами патруля, який прибув через 3 хв після аварії, дівчина на той момент ще була жива, їй розчавило грудну клітку і легкі.

«Вантажівка від’їхав назад, але витягти її не вийшло. Через 2 хвилини вона перестала дихати. «Швидка» була через 6 хв. Залишалося лише констатувати смерть», – написав на своїй сторінці у Facebook блогер Влад Антонов.