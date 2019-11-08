«Завжди був російським містом»: на россТВ скандальний ватажок «ДНР» виступив з нахабним заявою про київ

Одіозний терорист Данило Безсонов, який зазвичай називає себе «заступником міністра інформації «ДНР» в прямому ефірі пропагандистського ток-шоу «60 хвилин» на телеканалі «Росія 1», видав маревне заяву про те, що Київ нібито завжди був і буде російським містом.

Більш того, проросійський військовий злочинець дозволив собі заявити, що нібито всі громадяни України виступають проти всього українського.

«До 2014 року в Києві такого не було, і Бандера не був героєм, він був злочинцем. І Київ – це російське місто! Він постійно був російським і буде російським! Останні президентські вибори показали, що в більшій мірі українське суспільство відторгає поняття українського націоналізму і взагалі українізації», – озвучив свою думку несамовитий бойовик.

Зазначимо, що його фразу одразу ж підхопила скандальна ведуча Ольга Скабеева, і почала уїдливо насміхатися з України. «Ще один заголовок: «Заступник міністра інформації «ДНР» Данило Безсонов сказав, що Київ – російське місто. Приїхали, тримайтеся», – нахабно висловилася рупор Кремля.