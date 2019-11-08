Українець, який врятував людей з палаючих авто масштабної аварії у Польщі, змінив громадянство

Українець Андрій Сировацкий, який врятував людей в червні після трагічного ДТП біля Щеціна в Польщі, вже отримав громадянство цієї країни. Сім’я 48-річного героя — дружина Тетяна, дочка старшокласниця Олександра і син Дмитро (в цьому році пішов у перший клас) — також стали громадянами Польщі.

Церемонія відбулася в воеводском відділі в Гожуві-Wielkopolski. Від імені польського президента Анджея Дуди нові документи українцю передав воєвода Любуського Владислав Дайчак.

Андрій працює водієм вантажівки в Польщі і дізнався про рішення щодо громадянства за кілька днів до церемонії, коли він розвантажується в Німеччині.

Дочка героя заявила, що «це початок нового життя».

«Польща — кращу освіту для своїх дітей, найкраще майбутнє для них», — говорить Сировацкий.

Чоловік додав, що мріяв про можливості жити родиною в Польщі і мати громадянство.

Страшна аварія сталася 9 червня недалеко від міста Щецин 9 червня — вантажівка збила шість автомобілів. Сировацкий проїжджав повз і став свідком ДТП, він поспішив на допомогу постраждалим, які не могли вибратися з палаючих машин. Українець врятував двох дітей і двох жінок. Всього аварія забрала життя шести людей.

У зіткненні на шосе взяли участь 22 людини. Було б більше жертв, якби не Андрій.

Вже тоді він подав заяву на отримання громадянства для себе і своєї сім’ї.

Голова уряду місцевого польського воєводства Ольгерд Геблевич тоді вручив герою диплом за мужність і подарував родині Сировацкого тижневу путівку на курорт в польський Колобжег. Крім того, чиновник пообіцяв поклопотатися перед президентом Польщі про надання польського громадянства.

«Я все ще не можу повірити, що це збулося. Я все ще в шоці», — зізнався Андрій після отримання польського паспорта.

Сировацкий живе в Польщі майже чотири роки. До приїзду в цю країну вся сім’я жила в Черкасах. Зараз вони проживають у Стшельце Краеньски (місто з населенням 10 тисяч чоловік недалеко від Гожува).

Андрій мріє купити або побудувати будинок і відкрити власну автомобільну майстерню.