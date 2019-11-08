«Зроблено в «ЛНР»: Харків заполонили продукти з окупації

В магазинах та на ринках в Харкові можна без проблем придбати солодощі, виготовлені в «Л/ДНР», з якими територіально межує область.

Про це повідомив користувач Артур Бакинський у Facebook-групі «Рідне Слов’янськ», опублікувавши відповідні фото

За його словами, торт під назвою чи то «Донбас-Шахтар», то «Донбас Шахтарський» він купив на великому промислово-речовому харківському ринку Барабашово.

Як видно на знімках, торт з чорносливом виготовили, до того ж зовсім недавно, на окупованій території України. Зокрема адреса вказана як: «ЛНР», р. Луганськ, вул. Фрунзе, 116а. А дата виробництва: 02.11.2019 р.

«Зроблено в «ЛНР», — також зазначено на упаковці солодкого продукту «від терористів».

Торт з «ЛНР»

Facebook Артур Бакинський/»Рідна Слов’янськ»

Торт з «ЛНР»

Facebook Артур Бакинський/»Рідна Слов’янськ»

У той же час у коментарях під фото користувачі соцмережі відзначили, що солодощі та інші товари з окупованих територій Донецької та Луганської областей можна придбати в багатьох харківських торгових точках.

Торт з «ЛНР»

Facebook Артур Бакинський/»Рідна Слов’янськ»

«Про що говорити, все зрозуміло без слів», «Цікаво, як вирішується питання перевірки якості?», «Так його є страшно!», «Купуючи будь-який продукт або річ в Росії або окупованій території, ти допомагаєш окупантам», «Чорний. Злив», «Пригостіть цим тортиком СБУ!», «Це якийсь скандал», — написали вони.

Скріншот

Facebook «Рідний Слов’янськ»

Крім цього, на повідомлення також відреагував у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Скріншот

Facebook «Рідний Слов’янськ»

«Пишуть, що на Барабашево р. в Харків придбали солодкий тортик виробництва «ЛиНиРы». В коментарях додають, що солодощів з Луганды на ринку темрява, але ніхто їх не бачить, як завжди», — іронічно зауважив він.

Скріншот

Facebook «Рідний Слов’янськ»

Зазначимо, що приблизно через дві години після публікації повідомлення Артура Бакинського в Facebook-спільноті «Рідний Слов’янськ» видалили