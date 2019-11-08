У Києві боржникам за комуналку пригрозили арештом майна та забороною виїзду з країни

У разі систематичної несплати рахунків за житлово-комунальні послуги суд може арештувати майно боржника і заборонити виїзд з країни. Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

«Ми систематично інформуємо споживача про наявність боргу надсилаємо повідомлення, дзвонимо. Адже через сусіда-боржника страждає весь будинок, який не підключають до послуги. Ми намагаємося вирішити питання в досудовому порядку, але якщо вже справа дійшла до суду, то наслідками для споживача може стати арешт майна і заборона виїзду за кордон», – заявив генеральний директор комунального концерну «Центр комунального сервісу» Андрій Щербина.

За його словами, близько 5% споживачів систематично не сплачують рахунки за житлово-комунальні послуги. Чиновник підкреслив, що за рішенням суду боржник повинен сплатити судові витрати у розмірі 1,9 тис. грн. Крім того, крім основного боргу нараховується 3% річних за кожну послугу, а також втрати від інфляції.

Борг буде стягуватися в примусовому порядку шляхом списання коштів з рахунків споживача.

«У разі відсутності у боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог, стягнення невідкладно звертається на майно за умови перевищення суми боргу 83,46 тис. грн», – розповів Щербина.