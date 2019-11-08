KDM Shipping Костянтина Молодковца «не помітив» Дельта Банк

Ліквідоване Фондом гарантування вкладів банк ризикує залишитися без кораблів і грошей

Днями стало відомо, що господарський суд Києва визнав банкрутом ТОВ «Столична судноплавна компанія» (ССК). З відповідною заявою в суд сама компанія звернулася ще у вересні – притому, що рішення про її ліквідацію власники прийняли на початку 2014 року. Чому компанія чекала так довго, щоб форсувати цей процес? Судячи з усього, відповідь у тому, що до неї майже дотяглися руки «невизнаного» кредитора – Дельта Банку, що вимагає від ССК повернення понад 100 млн грн.

«Скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається», – мабуть, саме це формулювання в рішенні суду стала найбажанішою для господаря компанії-банкрута.

ССК належить структурам колишнього директора Київського річпорту Костянтина Молодковца, група KDM Shipping якого стала першою транспортною компанією в Україні, що розмістила акції на Варшавській фондовій біржі: у 2012 році за 10,9% частку вона виручила 7 млн доларів.

На момент IPO у групи, яка свого часу була збудована на базі інфраструктури Київського річпорту, було три напрямки бізнесу. Основне – перевезення навалювальних вантажів суднами типу «річка-море» в районах Чорного і Азовського морів на базі свого вантажного флоту загальним дедвейтом 29,6 тис. тонн. Друге – судноремонт на купленій у 2011 році верфі в Херсоні. І третє, що якраз і представляла ССК – пасажирські перевезення на Дніпрі (флот з восьми річкових суден, на чолі з добре відомими киянам теплоходами «Ріверест»).

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У 2014 році розгорівся скандал навколо компанії. KDM Shipping запідозрили в тому, що вони вводили в оману західних інвесторів, групу покинув ряд топ-менеджерів, її акції впали в ціні більш ніж на 95%. В KDM Shipping нарікали на кризу в країні, відповідь на який не змусив довго чекати: згадану ССК власник вирішив ліквідувати, судноверф кілька разів змінила назву і власника і вступила в процедуру банкрутства, а весь вантажний флот був переведений в Азовське море для обслуговування більш прибуткових російських портів, заявивши про зміну прапора на російський (ще в 2012 році KDM купила російське ТОВ «ШипМар» у якої були всі необхідні дозволи на судноплавну діяльність в РФ).

Останній випущений звіт KDM Shipping зафіксував збільшення її доходів у січні-червні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року в 1,9 рази до 16,4 млн доларів, і зростання прибутку на 62% до 2,9 млн доларів.

В процесі «реорганізації» групи Молодковца спливла неприваблива історія з непогашеним кредитом. Ще в 2007-2010 р. два кредиту на 2 і 2,5 млн доларів під заставу кораблів групі видав Кредитпромбанк, наступником якого в 2013 р. став “Дельта Банк” Миколи Лагуна. Останній в 2015 році домігся рішень судів про примусове стягнення боргів, але цього на практиці так і не відбулося (пізніше банк у зв’язку з цим скаржився на держвиконавців). Більш того, ССК, незважаючи на програні суди, не визнала Дельта Банк своїм кредитором і вважає, що вона повинна не йому, а Кредитпромбанку. І це притому, що раніше ліквідатор Дельта Банку вже намагався продати на Prozorro.sale вимоги до ССК за кредитами, що забезпечені заставою п’яти теплоходів «Ріверест» і ряду інших.

Поки Дельта Банк шукав шляхи вибивання грошей з боржника, той позбувся всього майна. Велика частина його суден, схоже, дісталася офшорної компанії Молодковца KD Shipping Co. Limited Inc. (Панама), ще частина – київським ТОВ «Ріверест Тур». Останнє ТОВ оформлено на сейшельський офшор Udin Management, бенефіціаром якої вказана якась Розелі Молі Рита. При цьому «Ріверест Тур» належить 50% частка в іншій київській фірмі – ТОВ «Панорама Дніпра» (друга половина належать синові Михайла Бродського Юрію) і ось вона вже вказує, що бенефіціаром «Ріверест Туру» є Молодковец.

Судячи з усього, активізувати процедуру власного банкрутства (одночасно з якої вводиться мораторій на примусове задоволення вимог кредиторів) ССК вирішила тільки зараз, тому, що Дельта Банк, який заявляє про те, що СКК повинна йому 112 млн грн, знайшов приватного виконавця, 30 серпня арестовавшего судно «Ріверест 5» і плавкафе «Ріверест плюс», і передав їх для продажу на майданчик СЕТАХ.

«На думку заявника, у зв’язку з можливим порушення справи про банкрутство і визнанням його банкрутом, продаж вищевказаних теплоходів може порушити права і охоронювані інтереси інших кредиторів боржника», – йдеться в матеріалах суду. Торги повинні були відбутися 21 жовтня, але в той же день були скасовані.

Як встановив суд, в державному реєстрі судноплавства України містяться записи про кораблях, судновласником яких є ТОВ «Столична судноплавна компанія» – це як раз теплохід «Ріверест 5» і плавкафе «Ріверест Плюс». Однак, згідно з Кодексом торговельного мореплавства України, судновласником визнається особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна. Як стверджують в ліквідаційної комісії ССК, на балансі компанії вищевказане майно не значиться, а пасажирський флот, включаючи п’ять теплоходів «Ріверест» і один «Срібний бриз», хоч і числиться як майно ССК, закладене в Кредитпромбанку, але його місцезнаходження компанії нібито не відомо.

Втім,ЗМІ легко впоралися зі «складним» пошуком на сайті riverest.kiev.ua відкрито вказані координати місця, де вони базуються – це причали № 7, 10, 11, 13 на Поштовій площі. А в якості контакту для надання цих кораблів в оренду там же вказується електронну скриньку [email protected], що не залишає сумнівів в тому, що теплоходи, як і раніше, належать структурам Молодковца і приносять їм стабільний дохід.

oligarh.media