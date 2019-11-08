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П’яний водій влаштував масштабну ДТП в Києві: багато постраждалих

09.11.2019

П’яний водій розбив п’ять припаркованих автомобілів на вулиці академіка Корольова в Києві.

На опублікованих фото видно, що водій дуже сильно розбив автомобілі, які були припарковані біля дороги. При цьому удари були такої сили, що у деяких авто розплющило передню частину.

Після того як винуватець ДТП зупинився, очевидці аварії відразу ж витягли його з авто і затримали до приїзду поліції.

Свідки ДТП повідомляють, що незабаром до місця ДТП прибігли люди “неслов’янської зовнішності”, які стали доводити всім, що справжній водій втік.

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