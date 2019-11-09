Клієнти “Сбербанк Онлайн” масово скаржаться на перебої в системі

Користувачі сервісу «Сбербанк Онлайн» скаржаться на перебої в його роботі. Вони не можуть увійти з систему, випливає з даних порталу Downdetector.

Повідомлення про проблеми з «Сбербанк Онлайн» стали надходити близько 16:00 (мск). В основному про перебої повідомляють клієнти з Москви, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самари, Нижнього Новгорода, Пермі, Новосибірську і Єкатеринбурга.

При спробі входу система повідомляє, що під час виконання операції сталася помилка.

У колл-центрі Ощадбанку підтверджують, що «зараз можуть виникати труднощі з входом в „Сбербанк онлайн“», повідомляє ТАСС.

Останній масштабний збій у роботі сервісу був у жовтні, коли у клієнтів зникли вклади. Крім того, протягом декількох хвилин користувачі не могли здійснювати операції через мобільний сервіс.

У банку пояснили це технічними неполадками.