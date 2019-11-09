МВС надало 21 білий аркуш паперу в якості доказів або позову до опозиції

Представник ГУ МВС по Москві представив в Симоновському суді 21 білий аркуш паперу в якості доказів збитків, нібито завданих опозиціонерами під час неузгодженої акції протесту 27 липня. «Представник позивача передав нам в якості доказів велика кількість наказів по особовому складу московської поліції та довідки на основі них. І в числі квп цих документів ми бачимо 21 білий аркуш. Ми не розуміємо, як і що ці листи доводять», — цитує ТАСС адвоката Олександра Помазуева.

У зв’язку з цим суд відклав розгляд позову на 22 листопада, щоб позивачі змогли ознайомитися з запереченнями сторони захисту.

Нагадаємо, ГУ МВС по Москві подало до опозиціонерів два позови: один до політику Олексію Навальному, Володимиру Мілову, голові Красносельського району Москви Іллі Яшину, директору ФБК Івану Жданову, юристу ФБК Любові Соболь, прихильникові Дмитра Гудкова Олександру Соловйову, а також координатора штабу Навального в Москві Олегу Степанову; другий позов поданий до Любові Соболь і співробітникові Фонду боротьби з корупцією Георгію Албурову. Управління МВС в обох випадках просить відшкодувати їм збитки за залучення поліцейських і техніки для забезпечення порядку на акціях 27 липня і 3 серпня. Сума позовних вимог по першому позову становить 4 млн рублів (спочатку сума позову була 8,5 млн рублів), за другим позовом — 5,5 млн рублів (сума була зменшена з 9,4 млн рублів).

Додамо, раніше ДБУ «Автомобільні дороги» відсудило у представників опозиції 3,4 млн рублів, Мосгортранс — 1,2 млн рублів, московський метрополітен — 54,7 тис. рублів, ресторан «Вірменія» — 241 тис. рублів. Приводом для подачі позовів стало те, що вже перераховані компанії нібито зазнали збитків через те, що опозиціонери проводили в Москві неузгоджені акції протесту через недопуск їх на вибори в Московську міську думу.